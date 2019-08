Toliara II : Un homme avoue avoir violé une fillette

Verbalisé en fin de semaine dernière par la police des mœurs et de la protection des mineurs (PMPM) de Toliara, un jeune pédophile est passé aux aveux.

Il a violé une fille de 11 ans du même quartier que lui, à Antamboho Antoby, commune de Betsinjaka, district de Toliara II, le 2 juillet.

Il attendait qu’elle et ses deux amies soient rentrées de l’école vers 15h pour passer à l’action.

D’après les informations judiciaires, il s’est approché d’elles tranquillement. Puis, il a demandé aux camarades de sa proie d’aller lui échanger un billet.

Une fois seul avec la fillette, il l’a amené avec lui dans un endroit discret où il a assouvi ses désirs salaces.

Selon toujours les circonstances, il aurait allongé l’enfant au sol avant de toucher son sexe. Quelques minutes plus tard, il l’a laissée partir.

Or, la victime a exposé à ses parents ce que le jeune homme lui a fait. Trop excédé, son père et sa mère ont, dans ce cas, prévenu la police et le fokonolona.

Le lendemain vers 10h, le violeur a été capturé et mis en examen, au cours duquel il a avoué.

Il a failli être lynché sans les forces d’intervention de la police (FIP) et de l’unité d’intervention rapide (UIR) qui sont arrivés à temps.

La fille a, pour sa part, été prise en charge au clinique Saint-Luc d’Andabizy.