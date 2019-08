Sainte-Marie : Cinq arrestations pour cambriolage d’église

Coup de filet de la police nationale à Sainte-Marie. En fin de semaine, les limiers du commissariat de sécurité publique ont coincé six individus, incriminés dans le cambriolage de l’Église Catholique Apostolique Romaine (ECAR) de l’île. L’acte remonte à il y a environ trois mois. En avançant au fur et à mesure dans leur investigation, la police a trouvé une piste sérieuse. En remontant les traces des malfaiteurs à la base de renseignements apportés par des informateurs, les enquêteurs ont coincé tour-à-tour les cinq suspects.

Des perquisitions ont permis de retrouver une partie des objets et matériel subtilisés dans l’ECAR Sainte-Marie. Le reste a été en revanche caché dans un caveau où la police l’a déniché. Sans foi ni loi, les malfaiteurs ont nargué tous les saints et foulé au pied tous les tabous lorsqu’ils ont sévi. Les voleurs se sont emparés de tous les objets de valeur à portée des mains dont les appareils de sonorisation pour s’adonner à une profanation avant de décamper.

La bande a souillé l’autel et le tabernacle en prenant les hosties sacrées et en buvant le vin.

Le résultat du passage au parquet des suspects arrêtés est attendu. L’ECAR Sainte-Marie fut la première église bâtie à Madagascar.