Energie – L’état pense à éponger la dette de la JIRAMA

La restructuration de la dette de la JIRAMA s’élevant à 1200 milliards d’ariary a été évoquée en conseil des ministres. L’État promet de s’engager au redressement entamé depuis 2017.

Le conseil des ministres d’hier rapporte un point particulier consacré à la Jirama. La restructuration de la dette et le redressement de la compagnie nationale d’eau et d’électricité ont été soulignés. De nouvelles stratégies sont annoncées. « Un contrat programme sera établi entre l’État et la Jirama et l’État entend déployer un nouveau business plan avec une révision des contrats de location de groupes » peut-on lire. À croire que les contrats des prestataires de fournitures d’électricité avec la Jirama, indiqués, entamés depuis le mois de février n’ont pas sérieusement été révisés.

Le redressement de la Jirama est évoqué suite à l’annonce des 1200 milliards d’arriérés de la société d’État par le ministre de l’Énergie, de l’eau et des hydrocarbures, Vonjy Andriamanga, dernièrement. «La Jirama doit être gérée comme une société d’entreprise privée. Un audit organisationnel financier aura bientôt lieu. Un cabinet, avec l’Inspection générale de l’État et la Cour des comptes, s’en chargera. Le redressement devra aboutir au bout de deux ans avec un plan d’actions clair » détaille encore le communiqué. Un comité de pilotage de ce redressement incluant des représentants de la présidence de la République, de la Primature, du ministère de tutelle sera mis en place. « …L’État devra contribuer activement au redressement même si la cour des comptes annonce une subvention de 400 milliards d’ariary ».

Factures impayées

Pourtant, depuis 2017, la Jirama avec les bailleurs de fonds se focalisent déjà sur le redressement de la Jirama avec des financements de 100 millions de dollars pour le Projet d’amélioration de la gestion des opérations du secteur de l’électricité (PAGOSE) courant encore jusqu’en 2021.

Un autre projet sur l’accès à moindre coût à l’électricité ou Least Cost Electricity Access (LEAD) est sur les rails depuis le mois de juin de cette année. L’hybridation des centrales thermiques avec le solaire a commencé dans sept villes du pays. Des grands projets de barrages hydro-électriques tels Sahofika et Volobe, dont les travaux d’aménagement commencent l’année prochaine, ou encore la centrale solaire d’Ambatolampy promettent le bout du tunnel dans l’approvisionnement énergétique.

Des plans d’action sont étudiés afin que la Jirama retrouve un équilibre opérationnel au plus tôt en 2020 et au plus tard en 2022, comme l’ont expliqué des experts de la Banque mondiale. Jusqu’ici, la Jirama vend encore à perte et demande une vente du kwh à au moins 0,25 dollars. D’où, l’importance de revoir les contrats des fournisseurs dont certains arrivent encore à vendre à la Jirama à quelques 0,60 dollars. Par ailleurs, il a été révélé que les arriérés de factures des divers départements de l’État, de l’ordre de 30 milliards d’

ariary, restent impayés depuis le mois de janvier 2019. Chaque ministère, département et service est sommé de payer d’après le communiqué de la présidence de la République.» ajoute encore le communiqué officiel.