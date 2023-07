TRANSITION ÉNERGETIQUE – Des sceptiques à la voiture électrique

Les voitures électriques font timidement leur entrée sur le marché malgache. Beaucoup de personnes s’intéressent aux nouvelles alternatives et au confort proposé par ces voitures particulières. 100 kilomètres d’autonomie pour huit heures de temps de chargement quand les batteries sont à plat. Voilà les attraits des petites voitures citadines exposées lors des deux journées du salon RSE au Novotel Alarobia, les 6 et 7 juillet derniers. Les visiteurs semblent s’intéresser aux attraits proposés par les voitures électriques chinoises. Malgré les prix intéressants de ces voitures, les potentiels acheteurs sont sceptiques. « Je suis tenté par ces voitures électriques mais je pense que par rapport à l’état des routes et les pièces de rechange, elles pourraient coûter assez cher », confie Nantenaina Andriamiarimalala qui est venu visiter l’espace d’exposition des véhicules électriques. Les concessionnaires se veulent tout de même rassurants, par rapport au mode d’emploi de ces véhicules. Ces derniers sont en effet chargeables via des panneaux solaires ou encore par le biais de l’électricité domestique. À Madagascar, il existe également deux points de recharge pour les voitures électriques. Les véhicules électriques ont fait leur apparition quelques années plus tôt dans la Grande île, un marché qui est encore à développer à Madagascar. Les voitures électriques marquent l’entrée dans une nouvelle ère en matière de transition énergétique. La demande en voitures électriques s’est considérablement accélérée au niveau mondial, notamment avec les nouveaux enjeux actuels du changement climatique.