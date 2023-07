Teo am-pamakiana ny Dimiventisitelonjato

Tsetsatsetra tsy aritra teo am-pandinihina ny andininy 302 amin’ny Lalàna Dimiventisitelonjato nampahafantarina ny vahoaka (promulgation) tamin’ny 29 martsa 1881 : «Hatreo Analamazoatra noho miankandrefana, sy Vakiny Sahasarotra noho mianatsimo, sy Ambohibalala noho miantsinanana, ary Ambodifiakarana noho mianavaratra, dia tsy azo anaova-toaka mahery, fa raha misy manao toaka ao anatin’izao fari-tany izao dia sazina».

Azo heverina ho famaritana ara-panjakana ny «Ankibon’Imerina». Ka, asa ity famaritana ny Ankibon’Imerina ity raha mifandraika amin’ny jeografia-politika tantarain’ny Firaketana : «ny avaratra dia hatramin’ny tsipika izay manapaka ny renirano Mananara dia ny renirano Andranobe, atsimo kelin’Ankazobe ary dia midina miankandrefana hatramin’ny renirano Sakay. Ny atsinanana dia ny fefi-ala izay mampisaraka ny tany avo sy ny tany lemaka aman-dohasahan’ny ony Mangoro. Ny andrefana dia ny renirano Sakay. Ny atsimo dia ny ony Mania sy ny lohasahany. Kanefa iny atsimon’ Ankaratra iny dia efa atao koa hoe Andrantsay sy atsimon’Ankaratra na Betsileo-avaratra».

Ny Imerina efa-tokon’Andriamasinavalona, araka ny Tantara Ny Andriana (293) dia «Vakini-Fanongoavana noho miankandrefana, Vakini-Rangaina noho mianavaratra, Vakini-Ombifotsy noho miantsinanana, Vakini-Sahasarotra noho mianatsimo».

Tahaka ny sary amin’ilay hoe» riaka valam-paria» dia ny ony sy renirano, na tendrombohitra sy lohasaha, no faritry ny tany tsotra indrindra, ary narahin’ny Ntaolo.

Hita taratra indroa miantoana eto ny sombiny amin’izay mety ho fomba fanonona fahiny : «antsinanana» fa tsy «atsinanana» (Richardson 1885, Abinal/Malzac 1888, Rakibolana 1985). Ny Firaketana (taona 1943) no manao teny roa : «Iray amin’ny vazan-tany efatra izay eo amin’ny toerana iposahan’ny masoandro, ahatsinanany (tsinana). Tsy mifanaraka be ihany ny fomba fikambanan’ny tovona amin’ireto teny efatra ireto : amin’ny «avaratra» sy ny «atsimo» dia «mian» no tovona mikambana aminy : «mianavaratra», «mianatsimo». Amin’ny «andrefana» kosa dia «miank» : «miankandrefana». Amin’ny «atsinanana» indray dia tsy «mian» na «miank» fa «mian(a)» (…) «Miantsinanana» (na «Miatsinanana») nosoratanay araka ny fandrenesana ny fanonon’ny maro azy : mifangaro ihany ny «atsinanana» sy «antsinanana».

Niovaova araka ny toetr’andro, fa indrindra ny fifampikasohana amin’ny olona hafa fanononana, ny fiteny. «Madagaskara» fa tsy «Madagasikara», ohatra, no voasoratra ao amin’ny Dimiventisitelonjato. Tsy azo antoka mihitsy ho azon’ny Merina aty amin’ny taona 2023 izay kabary nataon’ Andrianampoinimerina tamin’ny 1793. Nanampy trotraka ihany koa ny fandraiketana azy an-tsoratra, arak’izay sofin’ny mpamangitra. Fiteny mbola «malalaka» no «naato» ka noferana tsy hiofo intsony. Dia nivadi-dela nanaja ny soratra ny taranaka, ka asa ny sofin’iza no namaritra iza no «miroky» ary iza no «miteny sy mivolana tsara».