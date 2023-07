MMA – STAGE – Les Frères Randrianasolo partagent leurs expériences

Des grands champions dans nos murs. Une centaine de pratiquants de différents arts martiaux et sports de combat ont suivi le stage de MMA (Mixed martial arts) hier soir au dojo de l’Esca à Antanimena. Initiée par le club du Judo et BJJ Esca, la séance qui a été gratuite a été animée par les frères Randria­nasolo, des habitués au podium international avec des expériences en béton d’une trentaine d’années de pratique. Le plus titre d’entre eux, Lova est sacré champion du monde en kempo submission (2022), vice-champion du monde et d’Europe en jiujitsu brésilien et membre de l’équipe de France en MMA. Nicolas est quant à lui vice-champion du monde en K1 ISKA, médaillé de bronze au championnat du monde full kempo et WKA, vice-champion de France en kick-boxing et full contact, champion d’Occitanie en kick-boxing et fullcontact, et membre de l’équipe de France en kenpo et WKA. Anthony est quant à lui champion de France de grappling Fight. Et Cédric est pour sa part champion d’Eu­rope en jiujitsu brésilien, double champion Europe en naga et champion de France de grappling fight. «Nous sommes venus pour partager nos expériences, pour que les pratiquants à Madagascar puissent bien maitriser les techniques spécifiques du MMA, une discipline qui fusionne plusieurs arts martiaux… Nous avons travaillé la liaison débout-sol, faire de la boxe enchainée par la lutte, et l’inverse» confie Lova Randrianasolo. Pour aller plus loin sur la scène internationale, «il faut être discipliné, s’entrainer dans un bon techniquement. Il faut rêver, être courageux et savoir surpasser les obstacles» a donné Lova, comme conseil. «Nous aimons partager, ainsi le stage a été ouvert à tous gratuitement. Nous avons déjà collaboré avec les Frères Randrianasolo auparavant, en organisant un stage de grappling et jiujitsu brésilien» confie pour sa part Anja Solofo­hasimbola Tolotra, représentant du club BJJ Esca.