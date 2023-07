LITIGE FONCIER – Deux individus tués et deux autres blessés

Andratamarina-Nosibe, dans le district d’Antalaha, a été le théâtre d’un litige foncier qui s’est soldé par un crime abominable, mardi vers 15 heures. La gendarmerie a déploré deux pertes en vie humaine et deux blessés. Ils appartiennent tous à une même partie. Ayant eu gain de cause devant la Cour d’appel d’Antsiranana, ils ont procédé à l’exécution de leur grosse en juin dernier. Ils ont été accompagnés par un huissier de justice résidant à Antsiranana pour expulser les supposés squatters et saisir leurs biens. Cela n’a pas du tout plu à ces derniers et ils n’en sont pas restés là. Ils ont agressé ceux qui les ont chassés du terrain. L’alerte a été donnée tardivement à la gendarmerie. Celle-ci a envoyé des hommes avec un médecin. Le village se trouve dans une localité lointaine où même le réseau téléphonique est presque absent. Les deux blessés ont été évacués vers le centre de santé de base (CSB II) d’Antanananambo. Selon les consignes du ministère public, les gendarmes devaient seulement effectuer le constat et opèreront l’arrestation plus tard pour ne pas aggraver la situation.