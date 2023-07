KICKBOXING – JEUX DES ILES – Deux combattants par catégorie au regroupement final

Une cinquantaine de présélectionnés ont effectué le dernier test de sélection ce jeudi à l’ANS à Ampefiloha. Quatorze seront retenus pour représenter le pays aux jeux des Iles.

Dernière ligne droite. Les présélectionnés en vue des jeux des Iles ont procédé au dernier test de sélection organisé par le staff technique de la fédération malgache de kick-boxing. Le test s’est déroulé jeudi à l’Académie nationale des sports à Ampefiloha. Trois combattants par catégorie ont repris la préparation à la mi-juin. Comme le taekwondo, le kick a été réintégré dans le programme des jeux après leur exclusion suite à la décision prise à l’issue de la réunion du conseil international des jeux à la mi-mai. Les deux meilleurs par catégorie à l’issue du test sont retenus pour poursuivre la préparation. «Nous avons tout de même gardé un troisième combattant pour cinq catégories, ceux qui ont le potentiel de prouver mieux durant le regroupement. Certains ont fait preuve de bon niveau technique mais vu le court temps de convocation, ils ont été défaillants physiquement» souligne le directeur technique national, Anigael Gastros. El Fazarali chez les -71kg qui évoluait pendant des années en Chine et qui n’a plus pu y revenir en raison de la pandémie de la covid, a, lui aussi, passé le test. Il a prouvé sa suprématie en réalisant un parcours sans faute de deux victoires en autant de combats. «Nous n’allons pas encore dévoilé le titulaire par catégorie ni le second, le sparring-partner durant le regroupement ou le remplaçant en cas de blessure. Le titulaire par catégorie ne sera connu qu’au terme du regroupement. Ainsi, il y aura le défi entre les deux retenus de chaque catégorie» souligne le DTN Anigael Gastros.

Quatorze or en jeu

Trente-huit combats ont été au programme du test. Cinquante combattants y ont été en lice issus de huit ligues, à savoir Analamanga, Menabe, Atsimo Atsinanana, Haute Matsiatra, Atsiumo-Andrefana, Vakinankaratra et Boeny. «Le niveau technique est de plus en plus élevé. Certains ont seulement besoin de renforcer leur condition physique» a fait remarquer le premier responsable technique de la discipline. Le site d’entrainement pour le regroupement final reste encore à fixer. Les présélectionnés s’entrainent depuis quelques semaines au dojo du club RKC à Ivandry. Ils s’entrainent trois fois par semaine, de 7h à 9h tous les mardis, jeudi et samedi. Le kick-boxing fera partie pour la première fois des disciplines de compétition aux jeux des îles. Quatorze médailles d’or sont en jeu dont neuf chez les garçons (51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63,5kg, 67kg, 71kg, 75kg, 81kg) et cinq pour les filles (48kg, 52kg, 56kg, 60kg, -65kg). Cinq îles seront représentées, en l’occurrence La Réunion, Maurice, les Seychelles et Mayotte, outre l’île hôte.