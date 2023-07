JEUX DES ÎLES – PARALYMPIQUE – Valéry Ramonjavelo en soutien aux athlètes

À quarante-sept jours de l’ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023 qui aura lieu du 25 août au 3 septembre à Madagascar, le ministre des Transports et de la météorologie, Valéry Ramonjavelo, a rendu visite aux athlètes malgaches de la discipline paralympique qui se sont entrainés sur la piste en tartan du stade Barea à Mahamasina hier. Lors de sa prise de parole, Valéry Ramonjavelo a encouragé les athlètes à se donner à fond car c’est l’honneur de Madagascar qu’ils vont défendre durant la compétition. « Nous sommes venus ici ce jour (hier) pour voir de près ce dont vous avez besoin. Nous sommes prêts à vous accompagner et à apporter les matériels nécessaires pour que vous soyez bien équipés pour pouvoir concurrencer avec vos adversaires », confie le ministre coach. En tant que ministre coach, le ministère des Transports et de la météorologie a déjà pris en charge les frais de déplacement, l’hébergement ainsi que toutes les charges alimentaires et les compléments alimentaires de ces athlètes durant leur séjour dans la capitale. Le Directeur technique national de la fédération malgache de Handisport, appelée depuis quelques années « Madagascar Paralympic Committee », Ghislain Lahiarivelo, a exposé au ministre coach les matériels existants et le besoin immédiat des athlètes malgaches. Il a expliqué aussi que « Madagascar aura une belle chance de remporter des médailles durant les jeux des iles joués à la maison mais pour y parvenir, en tant qu’athlètes vulnérables, toutes les aides sont les bienvenues surtout matériellement ». Pour encourager les athlètes à se surpasser, en son nom personnel, Valéry Ramonjavelo a promis de donner une prime à chaque athlète qui ramène une médaille pour Madagascar.