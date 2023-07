FARATSIHO – Deux personnes à moto meurent sous un camion

À moto, de Faratsiho vers Ambohibary, un homme et une femme ont terminé leur course sous un camion, mercredi. Le deux-roues a été réduit en un amas de ferrailles.

Un accident d’une rare violence s’est produit sur la belle route nationale 43, mercredi soir, vers 18h30, au niveau d’Ampasanomby-Faravohitra, à Faratsiho. Il a coûté la vie à un père de famille, 37 ans, et à sa passagère, 26 ans. Ils roulaient à moto, du chef-lieu du district vers Ambohibary. D’après Dôdô Randriamian­drisoa, journaliste de la Radio Feon’i Faratsiho (RFF), le trentenaire vivait à Vinaninony, si la femme à Vinaninony Sud. Leur moto était sans éclairage. Le poids lourd appartenant à un ancien maire leur est arrivé de face. Il s’est un peu déporté en évitant des piétons. Ils ont fini par se télescoper. Le conducteur aurait eu du mal à repérer la moto, d’après les informations recueillies. Le camionneur travaille dans un chantier de construction de route à Vinaninony. Il allait récupérer des pavés à la carrière de Bebozaka pour les charger dans son véhicule quand le malheur inexorable est survenu. Le deux-roues n’était plus qu’un tas de ferraille après la violente collision. Sitôt alertés, les gendarmes du poste avancé de Fara­vohitra se sont dépêchés pour rejoindre les lieux de l’accident, principalement pour porter secours.

Verbalisé

Hélas, les deux blessés étaient décédés sur place. Les occupants du véhicule sont indemnes. Les gendarmes se sont occupés de la préparation des dépouilles des défunts en attendant leurs familles respectives. Ils ont en même temps verbalisé le chauffeur. Le corps sans vie du motocycliste est arrivé dans son village vers minuit. Celui de la jeune mère de famille a été rapatrié le lendemain matin. Aux dernières nouvelles, ils ont été inhumés, hier. La commune de Vinani­nony a présenté ses condoléances pour leurs familles. Rien que cette semaine, l’agence des transports terrestres (ATT) du Vakinan­karatra a rappelé à tous les usagers des routes nationales la prudence. Les motos et voitures doivent toujours être aptes suivant une visite technique. L’ATT a surtout insisté sur l’excès de vitesse et le dépassement dangereux sur lesquels elle n’arrête pas de sensibiliser les motards et automobilistes.