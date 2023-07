EXAMEN OFFICIEL – Deux cent quinze mille candidats au baccalauréat

Six nouveaux centres d’examen au baccalauréat seront ouverts, cette année. Le nombre de candidats au baccalauréat, pour la session 2023, a augmenté de 12,5%, par rapport à la session 2022. Deux cent quinze mille candidats vont passer cet examen, cette année, selon le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, hier, contre cent quatre-vingt-douze mille candidats, en 2022. Comme chaque année, les candidats du baccalauréat technique sont peu nombreux, par rapport, aux candidats du baccalauréat général. Ils seront près de onze mille cette année. La série A2 reste la série la plus choisie, malgré la suppression progressive des séries A, A2, D, et C. Plus de la moitié des candidats vont passer le baccalauréat série A2. La série C est en voie de disparition, avec seulement mille huit cent candidats inscrits. L’examen du baccalauréat aura lieu dans une dizaine de jours. Les épreuves du baccalauréat général et la première partie du baccalauréat technique, technologique et professionnel, se dérouleront dans la semaine du 17 juillet, et la deuxième partie du baccalauréat technique, technologique et professionnel, dans la semaine du 24 juillet. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique avertit les candidats sur les sujets vendus sur les réseaux sociaux. Ce serait des faux. Il rassure qu’il n’y ait pas de risque de fuites de sujets.