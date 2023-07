ENTREPRISE – Uniformisation de la démarche RSE

Outre l’aspect de salon de la RSE, le rendez-vous a permis aux entreprises engagées dans la démarche de se partager entre elles leur vision des Responsabilités Sociétales. Travailler ensemble. Le rideau est tombé sur la huitième édition du Salon RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Au cours des deux journées d’activités qui se sont tenues au Novotel Alarobia, les entreprises qui étaient présentes, en tant que participants ou exposant ont chacune apporté leur vision de ce que pourraient être leur contribution au développement durable à travers la RSE. Que ce soit à travers les échanges décontractés entre exposants sur les stands ou encore par le biais d’ateliers, tout le monde semble avoir trouvé un moyen de faire circuler le concept. Une vision qui, d’ailleurs semble gagner les Petites et Moyennes Entreprises. Nous nous sommes lancés dans la démarche RSE depuis quelques années déjà parce que nous avons compris l’importance de la préservation de la biodiversité en matière d’investissements. « Ce salon nous a permis de faire part des démarches que nous avions déjà faites par rapport à l’environnement et à la communauté en général » confie un exposant. Pour la dernière journée, les ateliers se sont focalisés sur le fait de créer une synergie entre toutes les entreprises et les acteurs du domaine de l’environnement, afin d’assurer une « harmonisation régionale des actions ». Les organisateurs du salon sont optimistes et confient que l’événement s’est terminé sur une note positive. « Nous avons été en mesure de réaliser éd grandes choses et nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble dans l’optique d’un monde plus durable ». Actuellement, la RSE est une démarche volontaire, de la part des entreprises. Effectivement, à Madagascar, le cadre dans lequel les stratégies de responsabilisation sociales s’inscrivent restent encore floues, voire inexistantes.