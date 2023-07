ÉDUCATION ATSIMO ANDREFANA – Anakao se dote d’un centre pour le BEPC

La commune rurale d’Anakao, située sur le littoral du district de Toliara II, célèbre pour ses plages touristiques, a pu mettre en place un centre d’examen pour les élèves passant le BEPC. Auparavant, les élèves ont dû se déplacer à Saint Augustin, une commune voisine située à près de 30km d’Anakao. Saint-Augustin était le centre d’examen des élèves venant de Soalara Sud et Efoetse. Ceux de la commune rurale de Beheloke, située un peu plus au sud, avaient le choix entre partir à Ampanihy, à quelques 160km ou à Saint-Augustin. Deux cent quatre-vingt-et-un élèves ont pu passer leur examen à Anakao cette semaine. « Les élèves de Beheloke ne sont plus obligés de traverser le fleuve Onilahy pour rejoindre des centres d’examen à Ampanihy. Aujourd’hui, ils effectuent une quarantaine de kilomètres en voiture pour atteindre Anakao. Leur sécurité n’est pas non plus à craindre» explique Benoît Sarkozy, une source travaillant à la commune d’Anakao. Le nouveau centre d’Anakao a mobilisé deux chefs de centre, un comité de vigilance, trois secrétaires, seize surveillants de salle, un surveillant de cour et deux éléments de la gendarmerie. La commune d’Anakao, en revanche, demande l’implantation d’un lycée car le centre n’est pas voué à un lycée mais tout juste pour accueillir des élèves passant des examens officiels.