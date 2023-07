CINÉMA MALGACHE – Canal Olympia accueille Lav’alina

Manjaka Sary production a fièrement présenté hier sa toute première réalisation au Canal Olympia d’Andohatapenaka. Intitulé « Lav’alina », ce film malgache relate l’histoire palpitante de Manjaka, un mercenaire professionnel déterminé à élucider les circonstances entourant la mort tragique de sa femme, survenue il y a deux ans. Ce long-métrage est le deuxième film malgache projeté au CanalOlympia, après le succès de « Joe », acclamé pour ses qualités techniques, ses dialogues percutants et son scénario captivant. « Lav’alina est un film dramatique spécialement conçu pour un public de plus de 12 ans. La validation de notre film par CanalOlympia pour sa diffusion à Andohatapenaka est un véritable honneur pour nous, étant donné que de nombreux autres producteurs voudraient présenter leur œuvre ici », confirme avec le réalisateur, Fitatra Manaja. Les acteurs qui donnent vie à cette histoire sont de nouveaux visages pour les fans de cinéma malgache. Il est à noter que « Lav’alina » ne sera pas disponible en version VCD et restera uniquement projeté dans les salles. Les spectateurs auront l’opportunité de découvrir ce film au CanalOlympia ce soir à 19h, ainsi que demain à 15h30. Une projection spéciale est également prévue au Plaza Ampefiloha le 22 juillet.