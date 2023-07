CHINE – MADAGASCAR – Yvette Sylla rencontre un cador du Parti communiste

Une coopération mu­tuellement bénéfique. Voilà le fil directeur des échanges entre Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères, et Wang Yi, directeur du Bureau des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois, à Beijing, le 30 juin. Il s’agit de l’entité qui définit la ligne de la politique étrangère de la Chine. Cette rencontre de la cheffe de la diplomatie malgache avec ce ténor du Parti communiste s’est déroulée dans le cadre de la participation de Madagascar à la 3e édition de l’Exposition économique et commerciale Chine – Afrique, du 29 au 2 juillet. La Grande île en a été l’invité d’honneur. La ministre Sylla y a conduit une délégation composée de Raymond Avizara, vice-ministre chargé de l’É levage, de techniciens du ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, ainsi que d’une vingtaine d’opérateurs malgaches. Pour en revenir au tête-à-tête entre Yvette Sylla et Wang Yi, “les deux personnalités ont passé en revue l’état de la coopération entre la Chine et Madagascar et ont salué la qualité et l’excellence de leurs relations, basées sur le principe d’égalité et du respect de la souveraineté”, rapporte un communiqué publié par la direction communication du ministère des Affaires étrangères, hier. Le principe d’une coopération gagnant-gagnant a été souligné durant l’entretien du 30 juin. Une coopération dans le respect de la souveraineté respective des deux partenaires. “Madagascar apprécie le soutien exprimé par la Chine dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale, de son indépendance et de son intégrité territoriale ainsi que dans l’exploration d’une voie de développement adaptée à ses conditions nationales”, ajoute ainsi le communiqué ministériel publié, hier. Toujours selon la missive du siège de la diplomatie malgache, la ministre des Affaires étrangères, durant son entretien avec le responsable du Parti communiste chinois “a, par ailleurs, réaffirmé les principes directeurs des relations entre les deux pays, notamment l’adhésion de Madagascar au principe d’une seule Chine (…)”.