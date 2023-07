ARTISANAT – Le raphia et la broderie malgache aux Comores

Madagascar participe à la 5ème édition du Salon international de l’artisanat des Comores (SIACOM), qui se déroule du 7 au 9 juillet au Palais du Peuple à Moroni, Comores.

Plus de 45 pays, dont la Grande Île, sont représentés lors de cet événement majeur. Les artisans de Nosy Be présenteront leurs broderies, leurs produits en raphia et d’autres créations artisanales. « Ce salon est une occasion précieuse pour nos artisans de rechercher de nouveaux débouchés. Notre objectif est de présenter avec excellence les talents malgaches et notre culture à travers nos produits artisanaux. Ce secteur joue un rôle majeur dans l’économie de Madagascar, car il crée des emplois et génère des revenus, avec une contribution de 38 millions d’euros cette année », explique Sophie Ratsiraka, la ministre de l’artisanat et des métiers.

« Artisanat et développement durable en Afrique » est la thématique retenue pour cette 5e édition. La participation de Madagascar au Siacom témoigne de l’importance accordée à la promotion et à la valorisation de l’artisanat locale. Les produits uniques et authentiques issus du savoir-faire artisanal malgache seront présentés, offrant ainsi aux visiteurs l’opportunité de découvrir la richesse artistique et culturelle de Madagascar. Siacom met en lumière la contribution de l‘artisanat au développement des Comores et les autres pays qui y participent.