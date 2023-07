APPUI AUX JEUNES – L’application Fitaratra en phase de développement

L’application Fitaratra est pour bientôt. Fitaratra est une application mobile qui changera l’avenir des jeunes sous différentes formes. L’application est en cours de développement pour le moment. «Cette application débordante d’opportunités tant nationales qu’internationales est à télécharger gratuitement à sa sortie. Grâce à l’application, on peut bénéficier d’offres de stage, de formations certifiantes nationales et des formations internationales tant gratuites que payantes. Des bourses d’études gratuites et payantes se trouvent aussi dans cette application», explique Jimmy Ranitratsilo, l’un des créateurs et concepteur de l’application Fitaratra avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. L’application mobile Fitaratra fera en sorte d’aider les jeunes à trouver leurs voies et à maintenir une vie sereine afin de pouvoir être une porteur de changement. A cet effet, cette application conseille et oriente les jeunes dans divers domaines qui les intéressent. Les jeunes sont donc appelés à l’utiliser à sa sortie pour jouir diverses opportunités nationales et internationales. Selon les explications, la jeunesse malgache a du potentiel et des capacités. Ces capacités sont une opportunité à saisir pour aider les jeunes. Raison pour laquelle l’application mobile Fitaratra a été créée.