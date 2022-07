Projet Casef – Du matériel pour le Fonds National Foncier

Le projet Casef continue son appui au secteur foncier. Du matériel a été remis au FNF hier.

Le projet Casef appuie entièrement les opérations menées par le ministère de l’Aménagement du Téritoire et des Services Fonciers de distribution massive de certificats fonciers. A cet effet, près d’un million et demi de certificats fonciers sont prévus d’être délivrés cette année. Mais parmi les autres missions du Casef, figure l’appui au Fonds national foncier (FNF).

Hier à Ambodimita où siège justement le FNF, une double cérémonie a été organisée. La première a porté sur une remise de matériel de vidéoconférence au FNF. La remise de celui-ci a été effectuée par le coordonnateur national adjoint du Casef, Danielle Haingonavalona. Ces matériel est composés, entre autres, d’une caméra (résolution jusqu’à 4k, panoramique), d’un haut-parleur haute performance et d’un microphone avec technologie Beamforming. Le tout certifié Zoom et Skype. Un ordinateur portable et un onduleur ont également été remis.

Il a été indiqué que, vu les tâches assignées au FNF, ces équipements lui sont plus qu’utiles.

On rappelle que le FNF a été mis en place par le gouvernement en tant que dispositif de financement pour pérenniser la réforme foncière à Madagascar, prescrite par la lettre de politique foncière adoptée en 2015. Il est chargé de mobiliser des fonds, de les coordonner et d’assurer le suivi de leur utilisation dans le cadre de l’appui à la réalisation du Programme National Foncier.

Un référentiel unique

La deuxième cérémonie a trait à une autre remise, mais cette fois, des images satellitaires des régions Analamanga, Alaotra Mangoro, Atsinanana et Analanjirofo. Cette action du Casef s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique foncière 2015-2030.

De très haute résolution, ces ortho images devraient permettre de visualiser les situations réelles sur terrain avec une très grande précision. Pour le MATSF, les objectifs de ce t te acquisition consistent à moderniser les outils de gestion et de sécurisation foncière opérée par les services fonciers de l’Etat et par les guichets fonciers communaux, à disposer d’un référentiel unique pour les repérages, l’identification et la délimitation des terrains, à contribuer à la fiabilisation des Plans Local d’Occupation Foncière (PLOFs), à améliorer la gestion foncière et enfin à servir tous les acteurs et secteurs porteurs de développement pour la mise en œuvre des autres politiques sectorielles en lien avec l’IEM (Initiative pour l’Emergence de Madagascar).

Ainsi et jusqu’alors, Casef a pu remettre de nouvelles images satellitaires pour les régions Diana, Boeny, Sofia, Sava, Vakinankaratra, Betsiboka, Itasy, Bongolava, Analamanga, Alaotra Mangoro, Atsinanana et Analanjirofo. La livraison des ortho images satellitaires des dix autres régions restantes de l’île sera opérée progressivement d’ici la fin de l’année 2022.

Ces images devraient faciliter les opérations de sécurisation foncière massive menée actuellement par Casef avec la Direction Générale des Services Fonciers.