Objectif de développement durable – Madagascar défend la résilience de l’éducation nationale

“La résilience n’est pas un choix, mais une obligation, pour un pays comme Madagascar”. Des mots soutenus par Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l’Education nationale, à New-York, hier.

Un forum politique de haut niveau portant sur les Objectifs de développement durable (ODD), se tient au siège de l’Organisation des nations unies (ONU). Une réunion sous la houlette du Conseil économique et social de l’organisation mondiale. Dans un monde qui sort d’une longue crise sanitaire, le thème du rendez-vous est “reconstruire en mieux après la pandémie de la covid-19, tout en avançant sur la voie d’une mise en œuvre intégrale du Programme de développement durable à l’horizon 2030”.

Sur la panoplie de sous thèmes du forum politique, Madagascar choisit, notamment, l’angle de l’ODD numéro 4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, est le but de l’ODD numéro 4. Sur ce point, c’est la ministre de l’Education nationale qui a porté la voix de la Grande île. La membre du gouvernement a ainsi plaidé pour les mots d’ordre “résilience e t main tien des effor ts de réforme”.

Réformes

A cause de la pandémie, mais aussi, de la sécheresse qui cause une grave insécurité alimentaire dans le Sud, mais aussi, les violents cyclones qui se sont succédés en début d’année, l’éducation, comme les autres secteurs sociaux et économiques, est dans l’obligation d’être résiliente. Voilà le plaidoyer de la ministre Sahondrarimalala. Le renforcement du programme de cantine scolaire, particulièrement dans les régions les plus vulnérables, ou encore la reconstruction des établissements scolaires détruits par les intempéries, en sont des exemples.

Dans sa prise de parole au sein de la commission sur l’ODD numéro 4, la ministre de l’Education nationale a aussi souligné les efforts déployés par l’Etat pour la réforme de ce secteur. Le budget, les infrastructures, l’utilisation de la technologie, l’inclusivité et le genre, le programme, ou encore le volet législatif sont, entre autres, des sujets des réformes mises en œuvre. “Ces réformes sont fondées sur le Plan émergence Madagascar (PEM), mises en œuvre à travers le Plan de redressement national post-covid et postcyclonique”, rapporte une communication du ministère de l’Education nationale.

“Mettre l’école au carrefour des programmes de développement à travers les points d’eau, les blocs sanitaires, les infirmeries et le reboisement scolaire, l’usine de production de solutions nutritionnelles pour les élèves, l’exploitation des domaines scolaires à vocation agricole”, est un des buts mis en avant par Marie Michelle Sahondrarimalala. Tous ces changements et ces innovations sont compilés au sein d’un projet de loi d’orientation du système éducatif, déjà entre les mains du Parlement.