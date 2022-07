Campagne vanille à Sava – Le prix du kilo à 75 000 ariary respecté

Les planteurs de vanille de la région Sava peuvent se réjouir. Les collecteurs viennent d’annoncer leur approbation pour l’achat du kilo à 75.000 ariary conformément au prix minimum fixé par l’Etat.

L’ouverture officielle du marché de la vanille s’est déroulée hier, dans la localité de Bemalamatra, commune de Nosiarana dans le district de Sambava.

Une aubaine, peut-être, mais tant attendue par ces planteurs de vanille qui n’auront plus à subir le «bon-vouloir» ni le diktat de certains collecteurs jusque-là habitués à ne considérer que leurs seuls intérêts.

Parmi les collecteurs présents hier à cette ouverture du marché, l’entreprise Joce Collector a été la première à déclarer, par la voix de l’un de s e s responsables : «Nous sommes prêts à acheter le kilo de la vanille verte au prix de 75.000 ariary. Mais cela n’empêche pas les autres entrepreneurs à acheter plus, selon leur convenance, par rapport à cette limite fixée par l’Etat».

Lors d’une brève intervention, le maire de Nosiarana, Angelin Velo, a indiqué que les huit villages de sa commune produisent 8 à 10 tonnes de vanille chaque année. Au passage, il n’a pas manqué de saluer les membres du Conseil national de la vanille (CNV) qui ont contribué à maintenir le prix de la vanille sous contrôle dans le pays. Il a encore ajouté : «Les agriculteurs, en revanche, comptent renforcer l’application de ce prix minimum pour ne pas les tuer, et libérer le prix de plus de 75.000 ariary pour les autres entrepreneurs».

Sécurisation

De leur côté, les agriculteurs annoncent mettre tout en œuvre pour préserver la qualité de la vanille qu’ils cultivent. Mais ils espèrent aussi et surtout une amélioration de la sécurisation de leurs plantations . Pour eux, cette limitation du prix plancher permettra de réduire les coûts et d’améliorer les revenus. Selon Agnès Rafenohasintsoa, une agricultrice de la commune de Farahalana dans le district de Sambava, «le salaire d’un agent de sécurité est de dix millions d’ariary par an. Il y a des moments, où lorsque les rendements sont faibles, il nous faut trouver ailleurs l’argent pour payer ce salaire de l’agent de sécurité…».

Outre la mobilisation par le ministère de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC) de plusieurs dizaines de délégués commerciaux, qui assureront la surveillance de la récolte de la vanille dans la Sava, les opérations de sécurisation menées par les brigades spéciales des forces de l’ordre sont également en cours.