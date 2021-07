Région Diana – Les multiples enjeux des fruits

La région DIANA est une région riche en fruits de par la qualité du sol et du climat, mais en raison de plusieurs facteurs , la production, la commercialisation et la consommation des fruits ont connu des problématiques.

OR, à l’instar des autres produits agricoles, les fruits comme les légumes constituent la principale source de revenus de population rurale.

Tous les districts de la région Diana ont tous des cultures fruitières , même s’ils se distinguent par leurs spécificités respectives.

Le village d’AnamakiaAntsiranana-I est fort connu par ses mangues, appelée «mangues de Diego» ou mangues d’Antohombato. On trouve une grande quantité de bananes et ananas à Ambilobe, Ambanja et Antsiranana-2 et Nosy Be.

Mais la variété d’orange d’Andilamboay-Ambanja se différencie des autres par sa qualité plus douce.

Actuellement , les fruits inondent les marchés de toute la région. L’on a même constaté la surproduction . Selon les paysans , il y a eu suffisamment de précipitations et moins d’inondations, c’est pourquoi le rendement a augmenté.

Cependant, les agriculteurs font face à des difficultés car leurs produits s’entassent sans acheteurs, malgré ce qu’on véhicule , que les fruits soient indispensables pour la santé. La preuve que les Antsiranais n’arrivent pas à tout consommer et qu’il en reste même assez en stock.

De nombreuses hypothèses ont été avancées comme causes. Tout d’abord, assez d’entraves subsistent encore notamment l’enclavement des zones de production. En fait, ces endroits se situent dans les zones difficiles d’accès, surtout en période de pluie. Seules les charrettes constituent les moyens de transport existants, sinon les villageois utilisent le mode traditionnel « filanjana », mais même le poids qui pouvait être transporté est limité. En outre, il faut mettre du temps pour le déplacement en ville. En somme, les produits sont toujours bloqués.

Pas d’entrepôt frigorifique

Dans le cas de la commune rurale d’Ambodi­bonara-Ambilobe, c’est une importante région productrice de bananes et d’oranges. Située à 20km d’Ambilobe, il faut plus d’une journée pour que la charrette arrive dans la capitale d’Ankarabe.

Certes, pendant la saison sèche, des camions arrivent dans la commune mais de nombreux collecteurs achètent les produits à bas prix . « Quel que soit le prix qu’ils veulent faire, nous devons forcément accepter » ont déploré les paysans d’Ampondrahazo. .

Ensuite, l’une des principales raisons de la détérioration des produits est aussi l’absence totale d’entrepôt frigorifique et de stations de conditionnement. Sans parler de l’insuffisance d’unités industrielles dans la région. Quelques sociétés tananariviennes viennent s’approvisionner dans la région mais moins fréquemment.

Face à la situation, beaucoup de petites entreprises familiales ou groupes de personnes essaient d’adopter une stratégie pour écouler les produits en fabriquant à partir des fruits des confitures artisanales, cependant, les résultats sont loin d’atteindre les normes requises, faute de matériel adéquat et de moyens financiers. De l’autre côté, l’afflux de produits importés tue leurs marchés.

Par conséquent, certains agriculteurs ont adopté une solution alternative, en optant pour le séchage des fruits qui s’avère être une solution efficace.

Actuellement , les bananes attirent de nombreuses personnes. Il s’agit exactement de bananes séchées connues localement sous le nom de «Pitika». Elles sont séchées au soleil sur une étagère en bambou lorsqu’elles sont mûres. Puis, les producteurs les vendent par kilo . « La pitika n’a pas besoin de conditionnement compliqué , avec une simple emballage elle dure un ou deux ans, elle est toujours comestible et ne nuit pas à la santé », explique Vavo Angeline, paysanne d’Ambodibonara.

Abandon

Dans tous les cas, en raison de tous ces problèmes , des agriculteurs ont été contraints de réduire leurs plantations de bananes. Bon nombre d’entre eux ont également abattu des manguiers et des orangeraies pour en faire du charbon de bois.

Le manque d’esprit d’entreprendre et d’ingéniosité des agriculteurs est un handicap qui empêche la filière fruitière de fonctionner comme il se doit . Les habitants sont fascinés par le khat, l’ylang-ylang et le cacao car ces produits rapportent beaucoup d’argent