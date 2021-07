Intégration régionale – Des opportunités à saisir au Recamp

Le programme régional pour la compétitivité des entreprises et accès au marché du Comesa, a été lancé hier. Une formation de trois jours qui s’adresse à 35 femmes entrepreneures pour qu’elles puissent apprivoiser les ficelles de cette forme d’intégration ciblée. Pour Lantosoa Rakotomalala, « l’État joue les rôles de catalyseur et de facilitateur pour mieux accompagner les opérateurs économiques du secteur privé à réussir leur imprégnation dans ce genre d’offres. Il est important de savoir les exigences de ces marchés. Une étude approfondie et détaillée va déterminer les opportunités existantes et la capacité d’adhésion de Madagascar. Je tiens à préciser qu’il existe des produits tangibles mais aussi le commerce de services. Une spécialité pour laquelle Madagascar peut en tirer profit. Nous avons la connexion haut débit la plus performante d’Afrique ». Elle a raison, l’outsourcing, télétravail par excellence a surfé sur la vague des confinements.

Le programme contribuera à la mise en œuvre des dispositions du traité du Comesa relatives au développement du secteur privé. Le traité du Comesa reconnaît l’importance des femmes comme maillon économique vital dans la chaîne de l’agriculture, de l’industrie et du commerce. Les États membres sont convenus d’accroître la sensibilisation aux questions relatives aux femmes entrepreneurs au niveau politique et de promouvoir la participation effective des femmes aux activités commerciales et de développement du Marché commun.