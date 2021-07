Football – Retour en clubs pour les Barea

Fin du regroupement. Après l’annonce du retrait de Madagascar de la Cosafa Cup, la trentaine de joueurs convoqués à Carion a été libérée. Ils reviennent au sein de leurs clubs respectifs en cette fin de semaine.

Les Nina, Berajo et autres pensionnaires de l’Orange Pro League vont maintenant se focaliser sur la Telma Coupe de Madagascar. En effet, les formations de la D1 entreront en lice à partir des 16es de finale, le samedi 17 et dimanche 18 juillet. Les joueurs de l’AS Adema, de Cosfa et compagnie ont un peu plus d’une semaine pour s’y préparer.

La saison de Pro League s’est conclue il y a une dizaine de jours. De ce fait, les équipes se concentrent à 100% sur cette coupe nationale. Les deux compétitions ne se chevauchent pas cette fois ci, contrairement aux années précédentes où il fallait courir après deux lièvres à la fois, avec la gestion de la fatigue et la gestion des blessures que cela impliquait.

La coupe de Madagascar a débuté à la fin du mois de juin. Les clubs de division inférieure ont disputé les deux premiers tours depuis. Quant aux grosses écuries, elles entrent en lice à la mi-juillet comme cité précédemment, à l’occasion des 16es de finale.

Rappelons toujours que le tenant du titre, Fosa Juniors, a décidé de se retirer.

Le club majungais ne défendra pas son titre glané en 2019 (ndlr: l’édition 2020 avait été annulée à cause de la crise sanitaire).