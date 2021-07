Football – Kitra iombonana : Premiers tests prometteurs

Les techniciens de Kintana Football Academy affichent leur satisfaction après les matches du weekend dernier, dans le cadre du projet Kitra Iombonana: « Nous avons remarqué plusieurs bons joueurs. Des talents bruts. Il faut les former, les façonner et les guider. D’ailleurs, c’est le but de ce projet ».

Ces rencontres constituaient la deuxième étape du projet. Au début, les délégués de la Commune Urbaine d’Antananarivo ont fait passer des tests aux jeunes dans chaque arrondissement. L’idée était de former une sorte de sélection. Un groupe composé des 80 meilleurs éléments par arrondissement plus précisément, pour un total de 480.

Stage

Pour la deuxième étape du week-end dernier, il s’agis­sait d’organiser des rencontres 5 contre 5. À Amba­nidia le samedi pour les joueurs du 2e et du 4e , puis à Ambohi­mamory le lendemain pour ceux du 5e arrondissement de à Ambohimamory. Prochai­nement, ce sera au tour des footballeurs du 1er, du 3e et du6e .

« L’objectif de cette seconde étape est de détecter les 20 jeunes les plus talentueux de chaque arrondissement, pour arriver à un total de 120. Ils suivront un stage au mois d’août et de septembre au stade d’Alarobia pour la troisième phase du projet », rajoute-t-on auprès des techniciens. À terme, une ultime réduction d’effectif est prévue après ce stage.

Il s’agira de monter une équipe de 20 à 30 membres. Ces derniers bénéficieront d’une formation gratuite auprès de Kintana Football Academy. « Ces joueurs sont doués. Il faudra les aider afin qu’ils puissent encore s’améliorer techniquement. Après, ils apprendront aussi à s’imprégner de la discipline tactique que nous appliquerons au fur et à mesure », conclu-t-on auprès des techniciens.