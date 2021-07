Environnement Boeny – Global initiative réunit l’AVG et boeny

Pour l’instauration de la bonne gouvernance environnementale au profit de la population locale et de la génération future, l’Alliance Voahary Gasy (AVG) contribue à la lutte contre toute forme de mauvaise gouvernance des ressources naturelles.

Le passage des deux représentants régionaux de l’AVG à savoir le juriste et le coordonnateur dans la région Boeny, lundi dernier a été l’occasion de proposer une coopération avec les autorités locales dans le cadre du projet Global Initiative.

Il s’agit d’un projet d’une durée d’un an dont les objectifs consistent à accroître les capacités des acteurs locaux et environnementaux dont les VOI. Mais surtout de lutter contre la contrebande et trafic de ressources naturelles et de démanteler le réseau des malfaiteurs.

« Nous ne devons pas nous décourager dans la lutte pour la protection de l’environnement car c’est un devoir pour nos enfants et la génération future, a déclaré le gouverneur Mokhtar Andriantomanga.

Le Gouverneur a encouragé les militants d’AVG et a déclaré que les autorités sont prêtes à donner un coup de main et à réfléchir à ce qui peut être réalisé en commun dans le domaine de la protection de l’environnement.

Le trafic de ressources naturelles dans la région Boeny est encore loin d’être résolu. Plus de cent soixante et une traverses de palissandre et de bois ordinaire ont été saisis par la DIREDD Boeny/Betsiboka et la gendarmerie nationale le 20 juin dernier dans un boutre à Mahajanga. Les produits provenaient de Besalampy dans la région Melaky. Cinq individus ont été placés en garde à vue à la brigade territoriale et les Officiers de Police judiciaire de l’environnement Boeny/ Betsiboka ont pris en main les enquêtes.