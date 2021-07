Commune rurale de Betsinjaka – Une énième descente dans la rue

Des conseillers municipaux de la commune rurale de Betsinjaka, district de Toliara II ont entraîné la foule avec eux lundi dernier. Ils ont voulu couper la RN7 au niveau d’Ankilimarovahatse, route menant vers l’aéroport de Toliara.

« Nous aimerons alerter les autorités nationales puisque les autorités locales nous font la sourde oreille. Il y a nécessité et urgence du respect de la décision du Conseil d’État pour la commune rurale de Betsinjaka. Cinq mois après, cette décision n’est toujours pas exécutée. Si l’État ne peut pas encore organiser de nouvelles élections, au moins, il nomme un président de délégation spéciale (PDS) », crie un conseiller municipal. Les élections municipales sont à refaire dans cette commune située non loin de la ville de Toliara, abritant entre autres l’aéroport de Toliara.

Le personnel de la commune est indiqué n’avoir reçu de salaire depuis 24 mois, et d’autres disent ne pas avoir obtenu de salaire normal depuis les cinq dernières années où ils travaillent pour la commune. Les conseil­lers municipaux renchérissent en soulignant qu’il n’y a aucune proposition à trancher au niveau du conseil depuis des mois, et les recettes n’y sont jamais rapportées.

Les ressources fiscales et non fiscales sont nombreuses pour la commune rurale de Betsinjaka avec le marché aux zébus, les taxes de roulage des gros véhicules, les stations-services, les taxes sur les propriétés bâties et les impôts fonciers. Le maire, Ferdinand Rakoto Arson, est à la tête de la commune de Betsinjaka depuis 19 ans.