Mesures sanitaires – Enterrement obligatoire à Mahajanga

Les mesures sanitaires prises par le Centre de commandement opérationnel national Covid-19 à Ivato sont aussi appliquées dans la région Boeny. Hier, le préfet de Mahajanga, également président du CCO de Boeny, a déclaré qu’en cas de décès, aucune autorisation de déplacement vers la région Analamanga ne sera pas délivrée pour l’enterrement. « La sortie est, par contre, autorisée pour les funérailles dans le Nord, le Nord-ouest et n’importe quel autre endroit sauf pour Antana­narivo », précise-t-il. Le CCO Boeny a également confirmé l’interdiction des manifestations culturelles, bain des reliques durant le Fanom­poambe au doany Miarinarivo à Tsararanoambony depuis lundi.

« Nous avons déjà convenu que l’évènement sera reporté à une date ultérieure lors de la réunion avec l’OMC, et les représentants du doany, la semaine dernière. L’artiste Jaojoby Eusèbe, a débarqué nanti d’un ordre de mission de la présidence de la République, pour autoriser la tenue de la manifestation », explique le préfet de Mahajanga. « Nous craignons une propagation rapide du coronavirus à Mahajanga, à cause de ces rassemblements qui ne respectent pas les mesures et protocoles sanitaires », déplorent des habitants.