Major league soccer – Métanire de retour en compétition

Le championnat nord-américain de football reprend avec une nouvelle formule, à Orlando. Romain Métanire retrouvera les pelouses avec le Minnesota United.

DIRECTION Orlando. Les clubs de Major League Soccer prennent la direction de la Floride, dans le SudEst des Etats-Unis. Parmi eux, le Minnesota United de Romain Métanire.

Le défenseur malgache retrouve ainsi les pelouses, après une longue trêve causée par la pandémie de Covid-19. Pour rappel, il dispute sa deuxième saison avec l’équipe de Minneapolis. Une saison perturbée par la crise sanitaire, mais qui va bel et bien reprendre, avec un nouveau format au passage. En effet, les dirigeants de la MLS ont tout d’abord choisi un lieu inédit.

Il s’agit du complexe ESPN Wide World of Sports situé dans le Walt Disney World Resort. Tous les joueurs évolueront ainsi sur un seul et même site. Histoire de les garder au sein d’un environnement contrôlé, pour les protéger contre le coronavirus.

Six groupes

Le tournoi portera l’appellation de « MLS is back ». La compétition débute officiellement ce jeudi. Elle s’étalera jusqu’au 11 août. Les vingt-six équipes s’affronteront d’abord durant une première phase. Elles seront départagées en six groupes, selon la nouvelle formule. Le Minnesota United évoluera dans la poule D, en compagnie du Real Salt Lake, du Sporting Kansas City et des Colorado Rapids.

Par la suite, les seize meilleures formations se qualifieront pour la phase à élimination directe. Celle-ci débutera par les huitièmes de finale. À terme, le vainqueur représentera la MLS en Ligue des Champions de la Concacaf 2021.

Romain Métanire et ses coéquipiers entreront en action, lundi prochain. Ils seront aux prises avec le Sporting Kansas City. L’on s’attend à ce que le latéral des Barea réalise une nouvelle prestation de haut vol.

Et ce, sachant qu’il marche sur l’eau depuis son arrivée aux Etats-Unis. Ce qui lui avait notamment valu d’être sélectionné pour le dernier « All-Star Game ».