Concours – « Falling Walls Lab » prône l’innovation

Une opportunité de plus pour les acteurs sociaux-culturels de pouvoir s’exprimer et d’exposer leur vision de la société sur la scène internationale.

Quels murs seront les prochains à chuter ? », c’est à travers cette question savamment posée qu’un concours d’envergure internationale se découvre à Madagascar. Il s’agit du fameux « Falling Walls Lab » qui convie les jeunes à partager leurs idées pour un avenir meilleur. Initié par l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD), ce concours se destine aux étudiants qui souhaitent s’initier au monde de la recherche, mais également aux chercheurs, entrepreneurs et professionnels confirmés. Ils lèveront, chacun à leur manière via leurs projets ces barrières qui freinent le développement.

Faire chuter les murs, repousser les limites scientifiques sociales et culturelles, c’est le leitmotiv du « Falling Walls Lab ». « Les projets de recherche, d’initiatives, d’idées et modèles économiques novateurs de toutes les disciplines sont les bienvenus. Ils seront ensuite évalués par un jury interdisciplinaire composé d’experts de différentes universités et institutions. Chaque candidat présentera son idée en anglais, en 3 minutes. La candidature est possible jusqu’au 15 juillet » souligne Mariele Echholz.

Pour des idées pérennes

A travers une série de présentations orales, le « Falling Walls Lab » de Madagascar est prévu le 7 Août à 9h30 dans l’Amphi de l’Institut Confucius, sur le Campus de l’Université d’Antananarivo Ankatso. Les candidatures sont à soumettre via « falling-walls.com/lab/apply/madagascar/apply/ » jusqu’au 15 juillet. L’accès au public sera restreint, mais les spectateurs auront la possibilité de poursuivre l’événement en ligne ; le lien sera communiqué ultérieurement sur la page du Falling Walls Lab Madagascar « facebook.com/FallingWallsMada ».

Mariele Echholz affirme cependant « Compte tenu des répercussions du Covid-19 et afin de respecter la santé de tous, le concours optera aussi pour un format digital. De même, à la place d’un voyage en Allemagne pour assister à la finale internationale, le lauréat se verra offrir une somme équivalente de 4.000.000 d’ ariary en espèces pour soutenir la mise en œuvre de son projet». Le concours encourage activement les échanges sur la recherche, ainsi que l’innovation et promeut les dernières découvertes scientifiques auprès d’un large public de toutes les classes sociales.