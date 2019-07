Volleyball – Jeux des Îles – Dernières mises au point

Les sélections nationales en vue des Jeux des Îles de Maurice sont en train de fignoler leur préparation. L’équipe masculine et celle féminine ont effectué chacune un match test ce samedi.



Les techniciens évaluent les joueurs à deux semaines de l’événement. Les équipes nationales de volleyball en vue des Jeux des Îles de l’océan Indien ont joué leur premier match test ce samedi au petit palais à Mahamasina, devant des spectateurs curieux du niveau de nos porte-fanions. La sélection masculine a battu sans trembler par 3 sets à rien la formation du reste du monde composée des joueurs des grands clubs du pays notamment du Cosfa, de la CNaPS et du Mama.

« Nous étions efficaces en réception et en service. Les joueurs ont aussi bien maîtrisé la combinaison en attaque ainsi que la relation contre et défense », a analysé le coach Jean Honoré Razafinjatovo dit Noré kely, ce match test. La condition physique est aussi déjà au top. « Nous allons encore renforcer durant les deux dernières semaines de préparation le service et la réception, la relation entre service et contre, la condition physique et surtout la vitesse. Nous allons aussi fignoler la stratégie offensive pour faire pression à l’adversaire, l’automatisme en attaque, sans oublier la préparation mentale », a poursuivi l’entraineur des garçons. L’équipe masculine ne compte plus effectuer des matches tests contre des équipes locales, « elles ne sont pas à la hauteur et ne nous donne aucun rendement », a souligné Noré Kely.

Combatives

Tirée dans le groupe de la Réunion, Maldives et Comores, l’objectif principal de la sélection malgache est tout d’abord de sortir de la poule. Les filles ont, de leur côté, joué un long match test de cinq sets contre les juniors garçons du club Akany Sambatra Itaosy. Après un match dos à dos, les garçons sortent vainqueurs sur trois sets à deux. Ils ont arraché le premier set par 25/11.

La sélection nationale féminine égalise et devance même l’équipe d’Itaosy en arrachant le deuxième set par 25/15 et le troisième par 25/17. Plus forts physiquement, les joueurs de l’ASI remportent les deux derniers sets par 25/23 et 25/19.

« Nous avons plutôt testé et évalué durant ce test la libero ainsi que les passes… Les filles ont d’une part bien maîtrisé les attaques pointues, ou en deuxième ligne et aussi les contres… Elles ont appliqué à la lettre les consignes et sont très combatives », a fait remarquer le coach des filles, Léa Raharimalala. La sélection féminine effectuera prochainement d’autres matches tests contre toujours une équipe masculine.