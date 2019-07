FOOTBALL – CAN – Les Barea s’imposent au bout du suspense

Vainqueur de la République Démocratique du Congo après tirs au but, hier soir à Alexandrie, Madagascar file en quarts de finale de la CAN.

Que ce fut dur, mais ils l’ont fait ! Les Barea de Madagascar sont venus à bout des Léopards de la République Démocratique du Congo, hier soir à l’Alexandria Stadium, après un long suspense. Une victoire arrachée à l’issue de la séance de penalties, après que les deux équipes se soient

retrouvées à égalité au terme du temps règlementaire et de la prolongation (2-2, 4-2 tab). La superbe épopée du petit poucet malgache continue dans cette CAN.

Pas de round d’observation pour les Barea, dans ce premier match à élimination directe. Dès les premiers instants, ils se sont rués vers le camp congolais. Une entame de match rythmée et récompensée par l’ouverture du score d’Amada. D’un tir limpide en première intention, le milieu de terrain du Mouloudia a nettoyé la lucarne de Ngumbi (9è, 1-0). C’est le cinquième buteur différent pour la Grande île, depuis le coup d’envoi de la compétition. Comme on l’annonçait, le danger pouvait venir de n’importe qui. Les hommes de Nicolas Dupuis ont continué sur leur lancée, après cette première réalisation, à la recherche certainement du but du break. Sauf qu’ils se sont fait surprendre en contre-attaque, sur un ballon perdu au milieu de terrain. À la réception d’un lointain centre, Bakambu a égalisé de la tête pour ramener les siens (21è, 1-1), dans la continuité de cette récupération. Ces deux actions ont bien illustré la physionomie de cette première période, conclut sur ce score.

Faneva buteur

Autant, les Barea ont mis le pied sur le ballon en première mi-temps (ndlr : 55% de possession), autant ils ont baissé de rythme dans la seconde joute, durant laquelle Dax a fait son apparition. Toutefois, les Léopards n’ont pas su en profiter. Vint alors le dernier quart d’heure. Sur un débordement de Métanire, la défense congolaise a complètement oublié Faneva au deuxième poteau. Exempté de tout marquage, le capitaine a repris le centre parfait du latéral, pour enfin ouvrir son compteur dans cette CAN, d’une tête plongeante (76è, 2-1). On pensait alors que c’était plié. Mais à la dernière minute de la fin du temps règlementaire, Mbemba a surgi sur coup franc pour arracher la prolongation (90è, 2-2).

Aucun but à signaler durant jusqu’à la 120è minute. Il fallait se départager aux tirs au but. Une séance fatidique durant laquelle Amada, Métanire, Fontaine et Mombris ont fait preuve d’un sang-froid exemplaire (4-2).

Fiche technique

Madagascar vs RD Congo

Huitième de finale, CAN 2019

Stade : Alexandria Stadium

Spectateurs : environ 8000

Arbitres (Maroc) : Noureddine El Jaafari, Lahsen Azgaou, Mustapha Akarkad

Cartons jaunes pour RD Congo : Mulumbu, Djos

Buts pour Madagascar : Amada (9è), Faneva (76è)

Buts pour la RD Congo : Bakambu (21è), Mbemba (90è)

Score final : (2-2, 4-2 tab)

Madagascar : Melvin, Métanire-Fontaine-Bapasy-Mombris, Anicet-Rayan (Dax)-Amada, Carolus (Morel)-Bôlida (Caloin)-Faneva (Njiva)

RD Congo : Ngumbi, Djos-Muzinga-Tisserand- Moke (Meschak), Chadrack (Bolasie)-Mulumbu (Bope)-Maghoma-Mbemba, Bakambu-Assombalonga (Mpoku)