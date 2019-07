CAN 2019 – Le groupe L’Express de Madagascar soutient les Barea

Une ambiance au top. Le Dôme RTA Ankorondrano a été enflammé par des téléspectateurs très passionnés et ambitieux hier soir.

Les employés issus de tous les départements au sein du groupe L’Express de Madagascar en compagnie de leurs familles ont partagé l’émotion, la crainte et la joie pendant le match historique opposant les Barea de Madagascar aux Léopards de la République Démo­cratique du Congo.

Le Président Directeur Général du groupe, Edgard Razafindravahy et son épouse ont invité le personnel à soutenir ensemble l’équipe nationale malgache du football à la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se tient actuellement dans le pays des Pharaons. Mada­gascar continue d’écrire son incroyable légende à la CAN. L’initiative du numéro Un du groupe L’Express de Madagascar a permis une ambiance très chaleureuse parmi les employés et les amateurs du ballon rond. Tout le monde a eu le cœur qui bat pour les Barea.

L’unité nationale est ravivée dans l’esprit de tout un chacun.

Pendant les cent vingt minutes du match, plus de six mille brochettes, des boissons hygiéniques ont été distribuées à l’assistance. Près de quatre cent places assises ont été occupées sans citer ceux qui ont préféré se mettre debout pour apprécier le déroulement du match.

Assoiffés de victoire

Du début jusqu’à la fin, la salle tout entière a été en feu. Le premier but marqué par Ibrahim Samuel Ahmada à la 9e minute a enflammé le public du Dôme RTA. L’égalisation de Cédric Bakambu à la 21e minute n’a pas changé le climat chez les téléspectateurs assoiffés de victoire. Après la deuxième mi-temps,

le deuxième but malgache marqué par Faneva Andriantsima à la 77e minute a encore mis le feu aux poudres. Tout le monde, grands et petits, hommes et femmes étaient aux anges et ont poussé des cris de joie. Cependant, l’émotion et l’inquiétudes ont couvert le visage de tous devant l’écran géant, jusqu’à la fin de la séance des tirs au but. Un grand ouf de soulagement a été poussé par tout le monde après avoir assisté à la victoire des Bareas qui viennent de faire tomber les équipes favorites de la CAN.