Anicet encore une fois au top

Pour la deuxième fois dans cette CAN 2019, Abel Anicet Andrianantenaina a été élu homme du match. Il a de nouveau reçu cette distinction individuelle à l’issue de la rencontre d’hier soir à l’Alexandria Stadium, entre Madagascar et la République Démocratique du Congo, en huitième de finale. Lors de l’entrée en lice des Barea, le samedi 22 juin dernier, le milieu de terrain du Ludogorets Razgrad avait déjà été plébiscité par la CAF. Comme à son habitude, Anicet a fait preuve d’une combativité incroyable dans l’entrejeu. Il y était associé à Amada et Rayan, ce dernier remplaçant Marco, suspendu pour cette rencontre. Si Madagascar est en quarts de finale, c’est en bonne partie grâce à ses tacles tranchants, à ses récupérations et à sa bonne lecture de jeu. « Encore une fois, je dédie ce trophée à tout le peuple malgache », a-t-il lancé hier soir, en restant toujours humble.

Jusqu’à présent donc, les trophées de MOTM sont toujours revenus à la Grande île, à chacune de ses apparitions. Anicet lors du premier match face à la Guinée, Marco lors du deuxième face au Burundi, Carolus lors du troisième face au Nigéria. Voilà pour la phase de groupe. Et hier soir, ce fut de nouveau Anicet pour le début de la phase à élimination directe. La réussite collective de la sélection malgache est ainsi accompagnée de trophées individuels amplement mérités.