Ampitatafika – L’attaque de la banque BNI fait deux blessés

L’agence de la BNI à Avaratetezana Ampitatafika a été le théâtre d’une attaque à main armée ce week-end. L’un des assaillants et un agent de sécurité sont blessés.

Un duo criminel qui ne manque pas d’audace. Dans la nuit de samedi à dimanche, deux individus ont attaqué l’agence de banque BNI à Avaratetezana Ampitatafika. En se heurtant avec la sécurité, les assaillants ont été repoussés. Un agent de sécurité a été blessé lors des affrontements et l’un des malfaiteurs en a également eu pour son grade. Les deux hommes ont été évacués au Centre de Santé de Base II (CSBII) de Faliarivo Ampitatafika. L’attaque a été perpétrée à des heures tardives de la nuit aux alentours de 21 heures et quart.

Munis d’armes blanches et de matériels de cambriolage, les deux hommes ont surgi de nulle part pour s’attaquer à la sécurité, laquelle a opposé une résistance farouche. Sur ces entrefaites, un agent de sécurité, âgé de trente ans a été blessé par les bandits qui ont usé de leurs armes. Ayant opposé une résistance farouche, il a pour sa part blessé l’un des bandits, âgé pour sa part de quarante-et-un ans.

Pendant que le trentenaire tenait tête tant bien que mal au duo armé, l’alerte a été donnée. Dans un sauve-qui-peut, les personnes des environs sont venues à la rescousse. Alerté, le poste avancé de la gendarmerie nationale à Ampitatafika a dans la foulée dépêché des éléments sur les lieux.

Outils rudimentaires

D’après les informations communiquées, la tentative de casse de banque a échoué. Ayant rencontré de la résistance, le gang n’a rien pu dérober. Les malfaiteurs avaient entre autres une barre à pince, un tournevis, un couteau, un coupe-papier et une torche.

Le bandit appréhendé a été conduit au CSBII de Faliarivo puis placé en garde à vue au poste avancé de la gendarmerie nationale à Ampitatafika où il est soumis au feu roulant des questions afin de remonter de fil en aiguille jusqu’aux autres personnes mouillées dans cette affaire. Une enquête sommaire révèle que le malfaiteur blessé habite à Ambohimamory, dans la commune rurale d’Ambavahadi-tokana Itaosy. Résidant dans les environs de la banque prise pour cible, il aurait préparé le coup depuis un certain temps. Toutefois, le flou subsiste autour de son mode opératoire ainsi que de ses objectifs dans cette attaque ayant tourné court. En effet, les outils dont ils étaient équipés sont trop rudimentaires pour déverrouiller des portes ou encore ouvrir un coffre-fort, d’autant plus que l’agence est protégée par un système d’alarme, surveillée par des caméras, outres d’autres dispositifs de sécurité high-tech.