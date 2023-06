TENNIS- BILLIE JEAN KING CUP – Madagascar vise la montée en groupe III

L’équipe nationale malgache qui joue actuellement la Billie Jean King Cup à Kigali-Rwanda du 5 au 10 juin, vient d’enregistrer sa troisième victoire en autant de matches hier. Madagascar a battu le Sénégal par 3/0 et caracole en tête de la poule B. « Il reste deux confrontations pour chercher la première place de la poule B, l’une contre le Congo et l’autre contre la RDC. Si on sort premier de la poule B, il y aura la finale au bout du chemin contre le premier de la poule A », confie Dina Razafimahatratra, consultant technique auprès de la fédération malgache du tennis. Pour les matches d’hier, à la première rencontre, en simple, Mitia Voavy bat Sokhna Diatta en 2 sets 6/0 6/1 en apportant le premier point, tandis que Mialy Ranaivo a surclassé Marietou Andre en deux manches 6/1 6/1. Au match de double, Ranaivo Narindra et Harena Voaviandraina gagnent contre Lea Crosetti et Sokhna Diatta en deux sets 6/1 6/1. Ce jour, Madagascar qui occupe provisoirement la tête de la poule B, affronte le Congo, lanterne rouge qui n’a connu que des défaites en autant de rencontres. Le match test sera la confrontation avec la RDC le 9 juin prochain avec l’enjeu de chercher la première place pour pouvoir disputer la finale. Pourquoi pas la victoire finale pour remonter en groupe III.