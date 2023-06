SANTÉ INFANTILE – De plus en plus de cancéreux diagnostiqués

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime à quatre cent mille, le nombre de personnes de 0 à 19 ans, diagnostiquées avec le cancer dans le monde, chaque année. Le cancer du sang est la forme la plus fréquente.

L’hôpital devient une deuxième maison pour Miaro, un enfant de 4 ans. Il y retourne, souvent, pour effectuer des séances de chimiothérapie. Le petit garçon est atteint du cancer du sang. La leucémie aigüe lymphoblastique (LAL2), diagnostiquée il y a deux mois. Un coup de massue pour sa famille. « Nous ne nous y attendions pas. Aucun membre de la famille n’est atteint de cette maladie. Il est le seul », affirme son père, Rivonirina Razakamanana, hier. Le cancer du sang est le plus fréquent chez les enfants, selon le Dr Léontine Rabarijaona, oncologue. De nombreux enfants sont diagnostiqués avec cette maladie, de nos jours. « Ce n’est pas le nombre de personnes atteintes de cette maladie qui augmente. Mais la connaissance de la maladie et des centres de traitements », précise-t-elle. La plupart des cancers de l’enfant peuvent être guéris. « À condition que la maladie soit diagnostiquée, précocement, et que le malade soit pris en charge, à temps », souligne le Dr Léontine Rabarijaona.

Evacuation sanitaire

Pour le cas de Miaro, les séances de chimiothérapie ont commencé au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andria­navalona (CHU JRA). Elles se poursuivent dans un hôpital public à Fianarantsoa, actuellement. Ses cellules cancéreuses ne sont pas encore totalement, éliminées. « Si elles persistent, une évacuation sanitaire est inévitable », enchaîne son père. Le cancer chez l’enfant est, souvent, héréditaire. Certaines infections sont également des facteurs de risque. Des médecins pensent, en outre, que certains aliments chimiques les favorisent. « La consommation de produits chimiques en permanence et pendant un certain temps, peut provoquer le cancer. Notre hypothèse part des récits de la famille. Ce n’est pas encore prouvé, scienti­fiquement. Cela reste des suppositions », explique le Dr Malala Razakanaivo, oncologue radiothérapeute. Un spécialiste de la nutrition alerte. Le surdosage de certains produits additifs, comme le colorant, le salpêtre, peut provoquer le cancer. Les oncologues recommandent la consommation de produits fait-maison, de produits naturels et d’alimentations variées et saines. Certains aliments sont reconnus pour leur vertu dans la prévention et dans la lutte contre les cellules cancéreuses.