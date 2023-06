PATRIMOINE CULTUREL – Manjakamiadana bientôt ouvert au public

Initialement prévue au début de cette année, la réouverture du palais de Manjakamiadana est ajournée au 18 ou 19 juin prochain.

Après mainte réhabilitation, le Rovan’i Madagasikara sera de nouveau ouvert au grand public. Selon Francis Razafiarison, directeur général de la Cul­ture et de la communication « la date pour l’ouverture du patrimoine culturel n’est pas définie mais cela fait encore l’objet d’un grand débat. On est en train de choisir entre les dates du 18 ou 19 juin 2023. » Concernant la réhabilitation du “Lapa Tranovola et Manam­pisoa”, l’office du Rovan’i Madagasikara n’a pas donné d’informations après lui avoir questionné sur le sujet. Le grand palais de Manja­kamiadana de Besakana ainsi que le “Kianja masoandro” sont actuellement réhabilités. L’Office du Rovan’i Madagasikara a essayé de conserver les architectures d’origine de ces palais. “Lapa Tranovola et Manampisoa” ont été construits en béton pour les protéger du risque d’effon­drement, des Incendies, du séisme et de la nuisance des insectes. Mais l’extérieur des bâtiments sont recouverts de bois comme à l’ancienne époque. D’après les histoires, “Manampisoa” et “Tranovola” sont des palais où les rois et reines de Madagascar ont accueilli leurs invités.

Retardée

Rappelons que le ministère de la Culture et de la communication pensait ouvrir ce grand monument le début de l’année 2023. Pour des raisons comme les différentes paperasses à remplir et le non-achèvement de la ré­ha­bilitation des palais de nombreux rituels ont été réalisés comme le sacrifice d’un zébu avant la reconstruction de ces deux monuments. L’ouverture de ce patrimoine culturel a été retardée. Cette réouverture de l’ancienne demeure des rois et reines de Madagascar est en rapport avec un événement touristique intitulé ITM ou Internationale Tourism Fair of Madagascar. Les Malgaches ou les étrangers ont tous hâte de revisiter cet endroit renfermant une majeure partie de l’histoire de Madagascar. Alors attendons avec patience la réouverture du Rovan’i Mada­gasikara tout en imaginant les belles surprises qui nous y attendent.