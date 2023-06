OMDA -Francis Razafiarison est réélu président du Conseil d’administration

Avec une voix de 11 électeurs sur 14, Francis Razafiarison est réelu président du Conseil d’administration au sein de l’Office malagasy du Droit d’auteur (OMDA). L’élection a eu lieu mardi dernier lors d’une réunion de routine de cet organe. Durant cette réunion, “l’approbation du budget du programme 2023 a été l’ordre du jour ainsi que le compte financier 2022” évoque Francis Razafiarison. “Nous allons apporter quelques changements tels que la numérisation, l’augmentation des perceptions. Implanter des sièges de l’OMDA dans toutes les régions seront nos programmes pour ce nouveau mandat parce qu’actuellement on ne compte que 11 dans toutes les régions. Alors ce sera bien défini avec la consultation des techniciens partenaires de l’OMDA et du Conseil d’administration. Après cela, nous pourrons communiquer les droits des auteurs” indique-t-il. Francis Razafiarison a déjà occupé ce poste entre l’année 2019 et 2022. Et maintenant, le directeur général de la Culture au sein du ministère est élu une nouvelle fois à la tête du conseil d’administration de l’Office malagasy du Droit d’auteur.