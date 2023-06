MANJAKANDRIANA – Des munitions de Kalachnikov saisies

Belle prise des forces de gendarmerie de Manjakandriana. Après une poursuite, trois bandits ont été arrêtés avec des armes blanches ainsi que des munitions. Une dizaine de cartouches pour armes de guerre ont été prises en leur possession. Lors de l’arrestation, les gendarmes ont aussi mis la main sur dix balles non percutées d’un calibre de 7.62 millimètres. Les malfaiteurs avaient de surcroît des sabres et des coutelas. Cette triple arrestation suivait une attaque à main armée perpétrée à Sambaina Manjakandriana. La bande armée a sévi avant-hier, aux petites heures, aux alentours de 2 heures du matin. Alors que les malfaiteurs ont pris la poudre d’escampette après avoir fait main basse sur les objets de valeur à portée des mains, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Manjakandriana a été très vite alertée. Un bouclage a été aussitôt effectué et d’autres gendarmes ont remonté les traces des bandits. Avant l’aube, trois des assaillants se sont fait cueillir. Les recherches de leurs comparses en fuite se poursuivent.