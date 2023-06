FESTIVAL DES FILMS EUROPÉENS – Les films malgaches “Joe” et “Petite Melody” à l’honneur

Cette année le festival des films européens accueillera deux films malgaches parmi les 13 qui seront projetés au Cinepax Ambodivona. Trois jours de diffusions au programme.

À partir du vendredi 09 juin jusqu’au dimanche 11 juin 2023, tous les amoureux de cinéma seront appelés à visionner des films dans les deux salles du Cinepax Tana water front Ambodivona. Tous les films sont programmés deux fois tout au long du festival. Les idées générales des films se focalisent surtout sur les rapports parents-enfants, l’enfance et l’autorité. Comme à chaque année, l’accès au visionnage des films est totalement gratuit pour tous les intéressés mais les places sont limitées selon les explications d’Isabelle Delattre Burger, ambassadrice de l’Union Européenne à Madagascar lors d’une conférence de presse au Cinepax Ambodivona, hier. Le long métrage “Joe” de Zo Tahiana Hariminoson sera projeté deux fois pendant le festival. Le Dimanche 11 juin 2023, à 14 heures et 30 minutes et le Samedi 10 juin à 15 heures et 15 minutes. Tous les amateurs du cinéma malgache seront au rendez-vous. Joe est un film d’animation réalisé par Zo Tahiana Hariminoson d’une durée de 1 heure et 32 minutes.

Court métrage

D’après lui, “du genre thriller fantastique, “Joe” raconte l’histoire d’un père désespèrant de ne pas pouvoir sauver sa fille atteinte d’une maladie incurable.” “Petite Melody” est le deuxième film malgache qui sera mis à l’honneur pendant le festival des films européens. Il s’agit d’un court métrage de 9 minutes et 48 secondes, réalisé par Dina Nomena Andriarimanjaka. “Le film “Petite Melody”, du genre fiction et drame relate l’histoire d‘une petite fille qui vit dans l’imaginaire de sa poupée depuis que sa mère a été hospitalisée pour la Covid 19” selon ses explications. La première projection du film “Petite Melody” est programmée le 10 juin à 15 heures et 15 minutes. Tous les passionnés du film pourront profiter de tous les genres de films tels que les documentaires, le long métrage, les films d’animations pour enfants et les courts métrages. Parmi les films, “Le masseur”, “Lola vers la mer”, “les démons d’argile” … . “Mamody” est un film documentaire franco-malgache, insistant sur l’intérêt d’utilisation de baobab comme réserve d’eau. L’Union Européenne organise ce genre d’événement dans une vision de toucher le vif des problèmes car le cinéma n’est pas seulement un divertissement d’après eux.