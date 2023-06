EVENEMENT CULTUREL – Quinze artistes sélectionnés pour la fête de la musique

La fête de la musique prévue pour le 21 juin prochain sera célébrée avec faste pour la ville de Mahajanga. L’Alliance française de Mahajanga a organisé la sélection de quinze artistes locaux samedi dernier pour participer à ce festival de la musique. De nombreux artistes tels des slameurs, beatboxers, danseurs ainsi que des chanteurs et musiciens s’étaient inscrits pour la sélection. Mais seuls, quinze artistes ou groupes sont retenus pour l’occasion. Par ailleurs, des performances improvisées de danse réalisées par la danseuse professionnelle, Lau ecbo/ Flauw et dix danseuses et danseurs de Mahajanga donneront déjà un avant-goût de la belle fête de la musique du 21 juin. Le mois de juin étant le mois de la fête, des représentations de street improvisation avec les danseuses seront organisées sur quatre sites de la ville. Jeudi 15 juin prochain, les vieux gradins à Mahavoky atsimo verront des spectacles de danse de Lau ecbo/Flauw. Le lendemain, ce sera au tour du terrain Tenda kely d’accueillir le groupe. Le samedi 17 juin, la plage du village touristique abritera le même groupe artistique. Pendant ces trois jours, le spectacle débutera à 16h. Et le jour de la fête de la musique, le 21 juin tout le monde se retrouvera devant la chambre de commerce et de l’industrie au bord de la mer de Mahajanga be à partir de 17h.