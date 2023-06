EMPLOYABILITÉ – Formation gratuite en informatique

Une aubaine pour les jeunes Malgaches. Une formation en informatique s’offre à eux. Le groupe Axian ouvre un campus 42 à Antananarivo. Il s’agit d’une école de code gratuite. Elle est ouverte à toutes personnes âgées de plus de 18 ans. Les intéressés peuvent visiter le site d’admission dédié (apply.42antananarivo.mg), pour les tests de sélection qui sont obligatoires. Pour intégrer cette école, ils doivent maîtriser des exercices de mémoire et de logique. Un mois d’immersion s’en suivra. La première promotion, qui sera au nombre de cent-cinquante, va débuter le tronc commun du cursus, au début de l’an 2024. Tout au long de la formation, les apprenants bénéficient des connaissances fiables sur les domaines clés du numérique et de la programmation : big data, intelligence artificielle, développement web, adminis­tration réseau, etc. La formation a pour objectif final d’optimiser l’insertion professionnelle pour les jeunes passionnés par les métiers de l’informatique.