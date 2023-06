DIVERTISSEMENT – Une tombola pour le centenaire de La vache qui rit

La vache qui rit fête ses 102 ans cette année. Pour marquer cet anniversaire, la société Somadis sise à Tsaralalana, a donné rendez-vous à ses clients pour le grand tirage de la tombola hier. Une grande tombola puisqu’un heureux gagnant a gagné une voiture de grande marque. Depuis avril, la société a lancé un appel à participation pour la grande tombola. Il s’agissait pour les participants de collecter 6 stickers ou étiquettes La vache qui rit édition spéciale à envoyer sous plis fermé dans une enveloppe de couleur blanche. Le tirage s’est fait sous contrôle de la police des jeux et aussi de tous les participants. Près 100 000 enveloppes de participation ont été reçues. Mais la chance n’a souri qu’à 10 personnes. Hormis le gros lot, la voiture qui est revenue à Julienne Raharisoa, les gagnants ont obtenu des goodies et de l’élec­troménager dont la remise de lots se fera ultérieurement. « La société vend plus de 100 000 boîtes de La vache qui rit par mois », rappelle Andy Rajoelina, responsable Marke­ting Somadis. Cette tombola jeu était une façon de montrer notre gratitude aux clients fidèles. Certains participants ont envoyé plus de 20 enveloppes pour participer à ce jeu organisé par Somadis. Le fromage comme La vache qui rit contient tous les nutriments et l’énergie dont chaque individu a besoin dans sa vie. Un produit laitier qui contient depuis toujours des valeurs nutrition­nelles irremplaçables. Important pour le développement corporel et mental d’un enfant.

Miora Rah