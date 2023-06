DÉLESTAGE À MAHAJANGA – Les coupures tournantes hantent de nouveau la ville

Catastrophe ! Bonheur éphémère de dix jours pour les habitants de Mahajanga. Le délestage tournant a repris depuis mardi soir dans la ville. Les habitants ont pourtant vécu dix jours sans aucune coupure intempestive ni tournante d’électricité, après Pentecôte. Le Saint-Esprit n’a agi que quelque temps auprès des responsables de la Jirama. Les coupures de courant reviennent ainsi perturber le quotidien de tous. Surtout les élèves en classes d’examen. Selon le communiqué lu sur la toile, ces séries de coupures s’expliquent par un souci d’économie de carburant disponible pour ne pas arriver à une panne de courant massive. « La Jirama est obligée d’appliquer le délestage tournant et on estime que le nombre de coupures ne dépassera pas les trois heures. La direction de la société Jirama essaye de trouver une solution permanente afin d’éviter les pannes récurrentes », d’après le communiqué. Mais les coupures excèdent la durée de trois heures contrairement à l’annonce de la Jirama Boeny. On est à la veille des examens, les parents et les concernés sont très inquiets. « C’est un danger pour nos enfants qui vont passer les épreuves du Cepe et du baccalauréat. Ils ont besoin de réviser leurs leçons et de travailler. Les coupures dans notre quartier interviennent justement de 18h à 22h. Les responsables devront résoudre cette situation sinon nous ne nous laisserons plus faire », a averti un père de famille. Le secteur du tourisme est aussi menacé à la veille de l’ouverture de la haute saison en ce début de mois de juin, période d’affluence des vacanciers et touristes.