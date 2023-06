BASKETBALL – MONDIAL U19 – Tests matches concluants pour les Ankoay

A 16 jours de l’ouverture de la coupe du monde où Madagascar affronte les Etats-Unis à la coupe du monde qui se jouera du 24 juin au 2 juillet, à Debrecen, en Hongrie, la préparation de l’équipe nationale entre dans la dernière ligne droite. Deux séries de test match ont eu lieu hier au petit palais du palais des sports de Maha­masina. Deux tests matches qualifiés de concluants vu l’opposition des deux adversaires qui ont servi de “sparing partner”. Dans leur confrontation contre les joueurs en provenance de Canada, appelé Club AIA ou Athlète In Action, les deux équipes se sont quittées sur le score de 95 partout après trois prolongations. Le score durant les temps règlementaires de quatre quart-temps a été de 76-76. Pour se départager, les deux équipes ont engagé une bataille sans merci dans la première prolongation, soldée par une égalité parfaite de 86-86. Le duel s’est poursuivi en deuxième prolongation, et s’est encore soldée sur un score de parité de 95-95. Voyant qu’aucun des deux équipes ne voulait abdiquer, la fédération malgache de basketball a décidé d’arrêter le bras-de-fer pour préserver les jeunes Ankoay.

Anti-jeu

Le premier quart-temps a été à l’avantage des Cana­diens et les deux équipes se sont quittées sur le score de 21-20 pour le Canada. Au deuxième quart-temps, avec les consignes données par Aimé Randria, coach de l’équipe nationale malgache U19 (épaulé par coach Malala), les jeunes Ankoay se sont montrés très entreprenants en attaque et en défense, surtout au lancer franc. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 38-37 pour Madagascar. Les jeunes Ankoay ont étalé leur talent au troisième quart-temps et ils ont mené sur le score de 61-56. Multi­pliant les fautes en quatrième quart-temps, ils ont peiné à garder leur avance durant les trois dernières minutes après avoir mené de 74-68. Les Canadiens ont recollé au score pour revenir à 76 partout. « J’ai remarqué une nette amélioration de tous les membres de l’équipe nationale, surtout Donovan et Lova. Le talent de Mathias s’est encore amélioré pour apporter un plus à l’équipe, Rino a commis quelques fautes d’anti-jeu, donc il doit faire attention car cela va pénaliser toute l’équipe en coupe du monde. En un mot, il y a encore des imperfections à améliorer, mais dans l’ensemble, on peu être optimiste», confie Herman Solofoniaina, supporteur des jeunes Ankoay hier au petit palais du palais des sports de Mahamasina. Le deuxième test match contre le COSPN a vu la victoire des jeunes Ankoay U19 sur le score de 78-67. Un match dominé de bout en bout par les protégés d’Aimé Randria malgré la fatigue du premier match contre les basketteurs du Club AIA ou Athlète In Action de Canada. Les jeunes Ankoay ont encore une marge de progression. Le stage de formation qu’ils vont suivre en Serbie leur servira à être prêt au jour J.