BADMINTON – Les athlètes reçus par Edgard Razafindravahy

Une entente cordiale. À 76 jours de l’ouverture de la onzième édition des JIOI que Madagascar va héberger du 25 aout au 4 septembre prochains, Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consom­mation, a reçu dans son bureau sis à Ambohidahy, en tant que ministre coach de la discipline, onze badistes conduits par le président de la fédération malgache de badminton Jean Aimé Ravalison. En tant qu’ancien pratiquant de la discipline, Edgard Razafindravahy connait très bien les rouages du badminton. Lors de sa prise de parole, il a expliqué avant tout le rôle important de son ministère pour le développement de Madagascar par le projet ODOF, « one district one factory », un projet phare au sein de son ministère pour revaloriser l’industrie locale. « L’objectif pour nous tous est de défendre les couleurs de Madagascar et remporter le plus de médailles d’or possible. En tant que ministre coach, je ferai de mon mieux pour appliquer à la lettre mon rôle de coach » « il est de mon devoir de voir et de suivre de plus près un par un les athlètes par la création d’un whatshapp groupé pour faciliter la communication et je suis très ouvert à tout le monde. On va chercher ensemble la clé du succès. Mais pour réussir, on va être très discipliné ».

Quant à Jean Aimé Ravalison, président de la fédération malgache de badminton, il n’a pas caché sa joie d’avoir un ministre coach qui a déjà pratiqué la discipline, un ministre qui connait très bien son sujet. « Nous sommes très reconnaissants envers le ministre coach. Ses conseils et ses visions nous motivent pour aller de l’avant. Nous nous sommes déjà préparés avant avec le peu de moyens entre nos mains. Avec l’appui du ministre coach, nous continuons à avancer encore plus », ajoute Edgard Razafindravahy. Le ministre de l’Industria­lisation, du commerce et de la consommation a demandé à la délégation de la fédération malgache de badminton ses besoins immédiats et il a promis d’y répondre très prochainement pour avancer plus vite.