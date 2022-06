Secteur minier – Les pierres autorisées à l’exportation

Pression. Les opérateurs ont eu gain de cause. Le ministère des Mines, sous la pression des opérateurs miniers, délivrera des autorisations spéciales pour les gemmes, pierres industrielles et chrome, destinées à l’exportation. Ces produits miniers n’ont plus obtenu le laissez-passer numéro 1, une autorisation émanant du ministère permettant le transport des produits miniers depuis une carrière. Il n’y a pas plus d’autorisation d’exportation non plus. Des tonnes de produits sont restées bloquées et dernièrement les opérateurs ont fait part de leur regret de ne pas pouvoir participer à une foire internationale qui va se tenir en France du 23 au 28 juin prochain.

Les préparatifs auraient dû se réaliser depuis des semaines mais sans autorisation, les produits miniers ont raté le processus. Les opérateurs miniers ont lancé un ultimatum à l’endroit du ministère des Mines jusqu’au 3 juin dernier. « Une évaluation de stock va bientôt se tenir et des autorisations spéciales vont ainsi être délivrées par l’administration afin de pouvoir libérer le chemin de l’exportation » apprend-on d’un opérateur minier. Des questions se posent sur les exploitations minières encore en activité alors que le renouvellement de permis est suspendu depuis 13 ans. Le renouvellement des permis miniers, en revanche, n’a pas été évoqué par le ministère. Ce dernier aurait promis en retour d’organiser des rencontres périodiques avec les opérateurs miniers.