Football – Barea : Deux entraînements quotidiens

« On entre dans le vif du sujet maintenant ». Tels ont été les premiers mots d’Éric Rabesandratana, durant la conférence de presse d’hier soir à l’hôtel Ibis Ankoron­drano. Le nouveau sélectionneur entend se mettre au travail immédiatement.

Deux séances sont d’ores et déjà au programme des Barea, ce mardi, au stade de Mahitsy fraîchement inauguré. Une première dans la matinée, à 8h30, et une seconde dans l’après-midi, à 14h30. Des mesures d’accompagnements spécifiques s’appliqueront durant ces rendez-vous quotidiens, concernant l’accès au site, pour que les pensionnaires de la sélection puissent s’exercer en toute tranquillité. Jeudi, ils assisteront à l’inauguration du stade d’Ambohidratrimo.

À partir de ce jour, la suite des entraînements se tiendra sur ce terrain, jusqu’à la fin du regroupement.

« Ce stage nous servira à connaître et à faire travailler les joueurs. Le contenu des séances dépendra de l’état physique, technique et mental de chacun d’entre eux. On aura également des exercices en salle pour améliorer la puissance physique… Il est important d’enchaîner le travail pour progresser régulièrement », a précisé le patron des Barea.

Premier discours

En ce début de rassemblement, le premier discours de Rabe et des membres de son staff est attendu par tous. Il a été questionné sur la teneur de ce discours durant la conférence de presse d’hier. « Nous allons transmettre notre état d’esprit et notre façon de voir le football. Il s’agira aussi de rassurer les joueurs par rapport au climat tendu remarqué dernièrement. Et de les mettre en confiance pour qu’ils puissent réaliser de bonnes performances », a-t-il annoncé. Outre leurs prestations sur la pelouse, les joueurs seront également jugés sur leur comportement. C’est ainsi que la vie du groupe sera scrutée de près.

Rabe et son staff sont focalisés uniquement sur l’aspect sportif. « Je suis concentré sur l’essentiel. Et l’essentiel, c’est d’entraîner cette équipe pour qu’elle soit dans les meilleures conditions possibles, pour faire les meilleurs matchs possibles… Le reste ne m’intéresse pas », a-t-il martelé, quand il a été interrogé sur les dissensions au sein du comité exécutif de la fédération.