Cinepax Madagascar – La réouverture des salles fédère les cinéphiles

Pas-à-pas, le retour à une vie normale s’affirme toujours comme étant assez laborieuse pour tous ceux qui sont férus de bons divertissements durant les fins de semaine. Si du côté de la scène culturelle en générale, -du moins par rapport à la scène musicale qui reste la plus populaire aux yeux du grand public- c’est toujours le calme plat, diverses initiatives restent toutefois à apprécier dans la ville des Mille.

Au-delà des expositions d’œuvres qui enchantent les amateurs d’art contemporain par exemple, la redécouverte du septième art dans un cadre brillant de technologie aux normes se présente continuellement comme un privilège dont on ne peut se priver. Un plaisir unique, convivial et ludique auquel on s’est accoutumé depuis plus de trois ans maintenant, aller dans une salle de cinéma fédère toujours autant et ce même si on commençait à en perdre l’habitude.

Ravivant ainsi à nouveau la passion des cinéphiles de la capitale, Cinepax Madagascar au Tana Water Front Ambodivona a de nouveau officiellement rouvert ses portes ce week-end. « Mettant en avant les meilleures des précautions pour pallier les dangers de la pandémie, nous sommes à nouveau ravis de retrouver les cinéphiles dans nos salles. Avec désormais sept films par semaine, on promet d’enchanter aussi bien les plus grands comme les plus petits » confie Holy Razafindramanana, directrice adjointe chez Cinepax Madagascar.

Année très garnie

Pour l’heure, Cinepax Madagascar nous ouvre ses portes exclusivement le samedi, le dimanche, puis le mercredi, le jeudi et le vendredi. L’objectif étant de pouvoir déjà retrouver le rythme avec le retour progressif des cinéphiles dans les salles obscures, la reprise s’affirmant encore comme assez timide de leur part. La sortie des grands films à l’étranger s’enchaînant déjà tambour battant, nul doute que le public malgache pourra ainsi suivre rapidement la cadence également. Holy Razafin­dramanana de rajouter « 2021 sera très garnie pour les cinéphiles, car nombreuses sont les sorties cinéma qui ont été en suspens l’année passée et qui sont ainsi reportées cette année ». Restez ainsi connecté sur les réseaux sociaux de Cinepax Madagascar pour ne pas rater les futures sorties. Ce dernier étant particulièrement à l’écoute de ses followers, que ce soit pour nous satisfaire de la sortie du dernier blockbuster hollywoodien en date, mais aussi de quelques classiques.

Chez Cinepax Mada­gascar jusqu’au 10 juin donc, retrouvez déjà quelques nouveautés qui sauront à la fois vous amuser, vous émouvoir ou encore vous faire frissonner bien comme il faut. Un long métrage réalisé par Tim Story, les nouvelles aventures de deux personnages mythiques de notre enfance sont entre autres à y redécouvrir, il s’agit du duo « Tom & Jerry ».

Avec notamment Chloë Grace Moretz en tête d’affiche, le chat et la souris nous reviennent ainsi pour une énième course poursuite mêlant animations et prises de vue réelles au cœur de New York. « Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était une jeune femme pleine d’avenir, jusqu’à ce qu’un évènement inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais rien dans la vie de Cassie n’est en fait conforme aux apparences. Elle est aussi intelligente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double vie dès la nuit tombée » tel est le synopsis du thriller « Promising Young Woman » porté par l’actrice Carey Mulligan.