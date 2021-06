Boriziny – Six bandits tombent sous les balles

Fin d’activités criminelles pour six braqueurs. Ils sont tombés sous les balles des gendarmes lors d’un violent accrochage durant deux heures et demie, samedi soir, à Analabe Amberivery, du district de Boriziny.

Ce soir-là, la bande de scélérats a assiégé le village d’Amberiveribe, dans la commune de Tsiningia. Elle a jeté son dévolu sur une famille commerçante dont deux membres ont été roués de coups.

Les malfaiteurs ont raflé une somme s’élevant à onze millions d’ariary chez leur cible. Deux voisins tentaient d’intervenir et de sauver les victimes, mais les bandits leur ont tiré dessus. Ils ont reçu des balles dans la cuisse.

Terrorisés par les coups de feu, les villageois ont tous fui. Ils ont alerté les habitants des fokontany voisins qui ont, à leur tour, prévenu la gendarmerie qui s’est rendue sur les lieux et s’est engagée dans la poursuite. En l’apercevant au loin, les assaillants ont fait feu sur elle.

Les gendarmes ont répliqué aux tirs et ont mis tous les six hors d’état de nuire. Ils ont récupéré les marchandises volées et la somme dérobée. Ils les ont restituées à leur propriétaire.

Les quatre blessés ont été transportés à Antsohihy où ils seront suivis, selon les informations signalées.